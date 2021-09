Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L'Eurozona ha una esposizione diretta limitata" ai problemi del colosso immobiliare cinese Evergrande. Lo ribadisce Christine Lagarde, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, sottolineando tuttavia come "la gestione delle autorità di Pechino determinerà l'impatto della crisi in Cina le sue eventuali ricadute" all'estero.