Elezioni Roma, Berlusconi lancia Michetti e avverte alleati

(Adnkronos) - Elezioni Roma 2021, Silvio Berlusconi lancia Michetti e avverte gli alleati. Forza Italia, con tutta la sua squadra, "ha condiviso di sostenere un candidato sindaco proveniente dalla società civile, un professionista di grande qualità, di notevole esperienza amministrativa e di formazione moderata come Michetti. E’ una sfida elettorale difficile, ma come la storia ci insegna, le competizioni si vincono se c'è un forte centro trainante, che rappresenta la casa di tutti i moderati. E, dunque, il voto dato alla lista 'Forza Italia- Udc per Michetti' è il voto necessario per vincere, per cambiare la storia della nostra Capitale".

"Gentili elettrici, cari elettori di Roma, il prossimo 3 e 4 ottobre siete chiamati a scegliere il futuro della vostra meravigliosa città...". Inizia così la lettera-appello elettorale sui social del cavaliere che scende in campo a sostegno di Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra a Roma. Berlusconi ci tiene a sottolineare la "formazione moderata" dell'avvocato fortemente voluto da Giorgia Meloni. Quasi, un modo, secondo alcuni azzurri, per rimarcare la differenza politico su contenuti e valori tra Forza Italia e gli alleati sovranisti senza però mettere in discussione l'unità della coalizione, considerata fondamentale per vincere. L'ex premier ammette che si tratta di una "sfida difficile" e non a caso rimarca quanto sia determinante per spuntarla al voto di ottobre il ruolo e il 'peso' del centro.

Berlusconi bacchetta poi l'amministrazione Raggi senza mai citare gli altri 'avversari', ovvero Roberto Gualteri, schierato dal Pd e Carlo Calenda, leader di 'Azione': "Roma non è solo la capitale d’Italia, una delle maggiori città d’Europa e del Mediterraneo, è il simbolo della nostra stessa civiltà cristiana, europea e occidentale. Per questo Roma e i romani meritano un destino e un futuro diversi da quelli cui sono stati condannati da tanti anni di amministrazioni sbagliate e inefficienti che hanno condannato questa città ad un crescente degrado, culminato negli ultimi cinque anni a guida di M5S". E ancora: "l'amministrazione Raggi purtroppo ha tradito le speranze di cambiamento di chi l’ha votata ed ha accentuato - invece di arrestarlo - il degrado ereditato da vent’anni di giunte di sinistra".