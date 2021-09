Dal mattone... al proptech

Il mercato degli analytics ha sfiorato in Italia quota 2 miliardi di valore nel 2020 e anche per il 2021 non accenna a fermarsi. E’ quanto emerge dalla ricerca svolta dall'osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano, che sottolinea come l'impiego massiccio dei dati rappresenti ormai un prerequisito fondamentale per effettuare scelte in modo consapevole.

L'applicazione degli strumenti tecnologici e digitali al settore immobiliare ha addirittura dato vita a un neologismo, PropTech, che fonde i vocaboli property e technology per indicare l'utilizzo di Big Data nel real estate.

Ma quali sono le applicazioni pratiche a un mercato complesso, stratificato e in netta ripresa nonostante la pandemia?

Pietro Pellizzari, CEO di Wikicasa, spiega che "I Big Data sono oggi un asset fondamentale per il settore e in futuro lo saranno sempre più. Dalla progettazione alla costruzione, passando per le fasi di gestione e commercializzazione di un immobile, il PropTech è diventato un alleato prezioso sia per le attività del comparto, sia per la clientela finale”.

Dalla grossa mole di dati a disposizione dei portali immobiliari, infatti, è possibile rilevare e tracciare le fluttuazioni dei desideri degli italiani quando si tratta di case, un argomento sempre caldo nel nostro Paese per via dell'affezione al mattone.

"A seguito del lockdown - prosegue Pellizzari - la clientela ha ridefinito il proprio paradigma dei valori intrinseci ed estrinseci riguardo agli spazi abitativi. La posizione ha perso rilevanza rispetto all’ampiezza, così come la qualità degli spazi interni (domotica, efficienza energetica) e la presenza di spazi esterni vivibili (terrazzi e giardini) hanno assunto un valore maggiore.

Questo cambiamento repentino, fotografato dai big data raccolti dai portali immobiliari, impone a tutti gli operatori del settore una sfida, quella di cogliere le mutate esigenze dei clienti e adeguare di conseguenza l'offerta per rispondere al meglio ad un nuovo mercato".



Ma i Big Data possono anche diventare uno strumento importante per consentire ai soggetti coinvolti di effettuare scelte intelligenti, più velocemente.

"Per rendere il mercato più trasparente abbiamo sviluppato un servizio innovativo che consente all’utente di ottenere la valutazione di un immobile online, gratis e con pochissimi click. Abbiamo inoltre reso pubbliche le quotazioni immobiliari disponibili per provincia, comune e zona nelle grandi città. Più informazioni, accompagnate dalla consulenza professionale di un agente immobiliare, rendono il mercato più affidabile, veloce ed efficiente, agevolando l’incontro tra domanda e offerta", conclude il CEO di Wikicasa.



Ed è proprio nell’incontro tra domanda e offerta che risiede la causa del crollo del colosso immobiliare cinese Evergrande. Ne è convinto Pellizzari, che tiene a precisare come la vicenda cinese non abbia nulla a che fare con il caso Lehman Brothers, che travolse il mondo intero nel 2008 “L’immobiliare non è la finanza, anche se i due settori sono sempre più correlati.

A differenza di Lehman, i cui titoli erano carta straccia, Evergrande ha 215 miliardi di dollari di cantieri in un mercato con prezzi relativamente stabili, oltre a partecipazioni in diversi settori, tra cui le auto elettriche e il calcio.

La causa dei mali di Evegrande è stata la crescita esponenziale degli ultimi 10 anni, finanziata da debito e sostenuta da una domanda che assorbiva qualsiasi tipo e quantitativo di alloggi. Oggi questa domanda ha rallentato e il peso esorbitante del debito e dei relativi interessi ha minato la solidità dello sviluppatore immobiliare cinese”.



Sono in molti a dire che il caso Evergrande non debba preoccupare l’Italia; Pellizzari è dello stesso avviso “Anche nell’ipotesi peggiore, di default, azionariato ed esposizione debitoria del colosso cinese sono in gran parte legate al mercato interno. Se tale evenienza dovesse verificarsi, inoltre, la Cina sarebbe preparata a reggerne l’urto, dato che la crisi di Evergrande è stata in qualche modo prevista, controllata e in parte causata dalle regolamentazioni governative atte a contrastare l’eccessiva speculazione immobiliare in atto e riportare gli operatori a riconsiderare il loro ruolo in maniera sostenibile”.



Evergrande rappresenta un’occasione importante per riflettere su alcune tendenze in atto, non più sottovalutabili dal comparto immobiliare.

“Il punto chiave di questa crisi è – prosegue Pellizzari – la crescita esponenziale dello sviluppo di nuovi progetti senza una corretta pianificazione, come se l’offerta potesse guidare la domanda, e non il contrario.

Evergrande ha costruito città fantasma in mercati già saturi, con tagli non appetibili, certa che il mercato in continua crescita avrebbe assorbito qualsiasi tipo di offerta. In realtà il mercato ci sta insegnando come la domanda sia sempre più mutevole ed andrebbe studiata con più attenzione, vista anche la grande quantità di dati di cui disponiamo, grazie ai portali di ricerca immobiliare. Oltre a fornire statistiche sullo stock già presente sul mercato, sui prezzi medi richiesti, sul tempo medio di permanenza di un annuncio (indice di velocità di assorbimento del mercato), sono in grado di matchare questi dati con la domanda, facendo emergere dove e cosa conviene costruire, indirizzando gli operatori verso uno sviluppo sano e compatibile con una crescita sostenibile.



La grande sfida del futuro sarà quella di collegare sempre di più il mercato immobiliare al web, anziché alla finanza, per tracciare una nuova strada in cui l’edilizia e le nuove costruzioni siano la corretta espressione delle esigenze della clientela” conclude Pellizzari.

E’ proprio di questi giorni l’annuncio che Wikicasa ha acquisito il portale immobiliare Casaclick.it. L’operazione di cessione di Casaclick rientra nella collaborazione che il Gruppo Prelios ha avviato con Wikicasa nell’ambito del proprio percorso di Open Innovation, volto ad accelerare la realizzazione di nuovi servizi facenti leva sull’ecosistema proptech.