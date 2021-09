Covid: Sala, 'allargare capienza locali altrimenti ragazzi per strada'

Milano, 27 set. (Adnkronos) - “Io non trovo che sia più giusto tenere chiusi i locali, le discoteche, i locali di live music ora che c’è il green pass. Se il green pass ha un senso, allora permettiamo ai ragazzi di andare nei locali non con limiti come quelli attuali sulla capienza, perché quei ragazzi se non sono nei locali sono per strada”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano e candidato sindaco per il centrosinistra a 24 Mattino su Radio 24.