Londra, 27 set. - (Adnkronos) - "La cosa che mi ha infastidito di più è sentire che sono arrivato qui per Sarri, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore". Lo dice il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, Jorginho, a BT Sport in merito alle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione con i 'Blues'