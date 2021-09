Calcio: Inzaghi, 'con lo Shakhtar non è decisiva ma importante'

Kiev, 27 set. - (Adnkronos) - "Decisiva no, ma sarà senz'altro una partita importante perché entrambe vogliamo muovere la classifica. Per noi sarà una gara impegnativa contro un avversario di valore". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk, valido per la seconda giornata del gruppo D di Champions League. "Correa e Vidal si sono allenati in gruppo e ci sono buone sensazioni, domani avremo un altro allenamento. Ho dei dubbi, ma me li porterò fino a domani", aggiunge Inzaghi a Sky Sport.