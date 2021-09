La seconda edizione di Milan Fintech Summit si terrà i prossimi 4 e 5 ottobre in forma ibrida (sia in presenza, sia in digitale) presso Palazzo Mezzanotte e sarà patrocinata da Innexta, Consorzio Camerale Credito e Finanza.

Nel nostro Paese l’impatto della digital transformation è stato così forte da rivoluzionare completamente le abitudini di consumo e fruizione dei servizi finanziari.

Il Sistema delle Camere di Commercio italiane ha affidato ad Innexta la missione di diffondere la conoscenza e la fruizione dei sistemi e dei prodotti finanziari fintech. Per questo il Presidente di Innexta, Giovanni Da Pozzo, ha deciso di concedere il patrocinio a Milan Fintech Summit, promuovendo questo importante evento che accenderà i riflettori internazionali sulle eccellenze italiane del settore e valorizzerà il ruolo della città di Milano quale capitale europea dell’innovazione, questo per attrarre capitali e creare occasioni di networking.

Durante i due giorni di lavori, infatti, realtà altamente innovative italiane ed internazionali, player finanziari tradizionali ed Istituzioni si confronteranno sui trend attuali e prospettici che stanno ridisegnando il settore finanziario alla fine di un anno in cui il Fintech ha rappresentato un punto di riferimento per la ripresa e l’accesso ai servizi finanziari da parte delle imprese e dei cittadini.

L’agenda completa e le informazioni relative alle iscrizioni sono disponibili al sito www.milanfintechsummit.com.