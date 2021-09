Ue: Breton, 'cavo ricarica universale per smartphone al massimo entro 24 mesi'

Parigi, 26 set. (Adnkronos) - L'introduzione di un cavo di ricarica universale per tutti i dispositivi elettronici portali, dagli smartphone ai tablet, "avverrà al massimo entro 24 mesi". Ad assicurarlo, ai microfoni della radio francese 'Rtl', è il Commissario Ue al mercato interno Thierry Breton. "Abbiamo dodici mesi per una trasposizione nei paesi e forse, non abbiamo deciso, lasceremo 10 a 12 mesi agli industriali per fare questa transizione e quindi al massimo 24 mesi ma cercherò di fare prima se gli industriali giocheranno il loro ruolo come Apple", sottolinea Breton.