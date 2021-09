Lavoro: Fornaro, 'aprire stagione contro precarizzazione'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Il lavoro stabile deve diventare il motore di una ripresa economica inclusiva. Una sana e buona occupazione deve diventare in Italia la regola sostituendo quella del lavoro precario. Un patto per lo sviluppo tra Governo, sindacati e imprese deve fondarsi su una valorizzazione del fattore lavoro, abbandonando da parte di tante imprese la ricerca ossessiva di cavilli per pagare poco e male i lavoratori". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"Soltanto se si aprirà una nuova stagione di lotta la precarizzazione e una valorizzazione del lavoro stabile -aggiunge- si potranno porre le condizioni, insieme a investimenti straordinari in innovazione e ricerca, per un rilancio duraturo della nostra economia".