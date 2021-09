Germania: Tajani, 'si chiude era politica, auguro a Merkel il meglio'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Con Angela Merkel abbiamo avuto tanti momenti di confronto e collaborazione. Ci siamo anche scontrati ma sempre con rispetto e stima reciproca. Oggi si chiude un'era politica, non solo per la Germania ma per l'Europa intera. Una donna forte e coraggiosa a cui auguro il meglio nel prossimo futuro. Sono sicuro che continuerà a battersi per i suoi valori, per un'Europa forte, unita e decisiva negli equilibri mondiali. Buona fortuna cancelliera!" Lo scrive sui social Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.