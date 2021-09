Fisco: Gasparri, 'da Berlusconi parole chiare contro tasse e per tutela casa'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Chiare le parole di Silvio Berlusconi nel suo appello contro le tasse e per la tutela della casa. Berlusconi e Forza Italia hanno cancellato l'Imu sulla prima casa. Non c'è spazio per nessuna riforma degli estimi catastali. Questa è la linea che Forza Italia ha dettato a tutto il centrodestra e al Governo". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

"La casa -ricorda- è stata ingiustamente colpita nei decenni da mille balzelli. Se ci sono stati interventi di alleggerimento lo si deve alla tenacia e alla coerenza di Silvio Berlusconi e di Forza Italia. Anche in questi giorni abbiamo detto no a qualsiasi tipo di intervento e tale posizione abbiamo proposto e fatto approvare in Parlamento. Per Draghi quindi la strada da seguire è questa. La casa va tutelata. E bisogna prorogare al più presto il bonus 110% e tutte le altre misure favorevoli alle ristrutturazioni, alla transizione ecologica, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. L'articolo scritto da Berlusconi indica un percorso chiaro e positivo, essenziale anche per il rilancio complessivo del nostro sistema economico”.