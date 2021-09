Roma, 26 set. (Adnkronos) - “Per Forza Italia la riduzione della pressione fiscale serve a promuovere sviluppo e benessere. Fa bene Silvio Berlusconi a difendere con parole chiare e ferme le case degli italiani dal rischio di ulteriori aggravi, specie in un momento come questo, in cui i soldi si danno”. Lo scrive su Twitter Simone Baldelli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.