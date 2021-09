Un vero e proprio roadshow per l'efficientamento energetico. Nell'era di internet, quando, paradossalmente, con le informazioni a portata di clik, il contatto umano è ancora più importante, specialmente dopo i lunghi mesi del Covid, Viesssmann, leader di soluzioni di climatizzazione per tutti gli spazi abitativi, presente in 74 Paesi con un fatturato annuo di 2,8 miliardi di euro, ha deciso di mettere in strada un iconico truck arancione per incontrare installatori e utenti in tutta Europa. «È stato in Francia, Austria, Belgio, Polonia e ora percorrerà l'Italia per un mese», ha spiegato Stefania Brentaroli, Responsabile Marketing Viessmann Italia.

Il roadshow di Viessmann è pubblicizzato anche tramite una campagna video suggestiva, che illustra nel dettaglio tutte le tappe del tour: «Questo roadshow rappresenta la prima occasione, dopo tanto tempo, di essere di nuovo a contatto con le persone». Dal 20 settembre al 13 ottobre, Viessmann viaggerà con il suo truck per fare tappa a Milano, Genova, Firenze e Roma e in tante altre città della penisola, dove Viessmann è attiva dal 1992 con varie filiali e agenzie di vendita dislocate su tutto il territorio nazionale e circa 300 dipendenti. Venerdì 24 settembre il truck arancione Viessmann ha fatto tappa ad Arese al Museo Alfa Romeo per presentare le soluzioni più innovative e fare il punto in tema di agevolazioni fiscali. «Il tour sarà l’occasione per scoprire le novità di prodotto più innovative in tema di efficienza energetica, per informarsi sul tema delle agevolazioni fiscali e per incontrare i professionisti Viessmann - ha sottolineato Brentaroli - È l'occasione per ripartire a organizzare eventi in presenza, incontrando i nostri clienti, perché noi, non dimentichiamolo, vendiamo direttamente agli installatori, attraverso la nostra rete di consulenti, e questo ci differenzia moltissimo dalle altre aiziende, e poi per cercare di trasmettere il valore dell'efficienza energetica e delle sue evoluzioni anche all'utente finale e a conoscere meglio sia i nostri clienti sia i nostri utenti».

Stefania Brentaroli

«Nel nostro showroom itinerante mostreremo la nostra soluzione innovativa: un pacchetto ideale con cui si approccia anche il tema delle detrazioni e dello sconto in fattura», ha rimarcato la Responsabile Marketing di Viessmann Italia «e in omaggio a chi verrà a trovarci forniremo una guida tascabile alle agevolazioni fiscali».

“L’offerta integrata di soluzioni Viessmann” consente il perfetto collegamento di prodotti e sistemi tramite piattaforme e servizi digitali per realizzare soluzioni di climatizzazione (riscaldamento, raffrescamento, trattamento dell’aria) e produzione autonoma di energia elettrica dall’ambito residenziale all’industriale. Le soluzioni si basano su fonti di energia rinnovabili e sulla massima efficienza. Tutte le attività dell’azienda familiare, fondata nel 1917, derivano dall’enunciazione della sua mission “We create living spaces for generations to come”. Dare forma agli spazi abitativi per le generazioni future: questa è la responsabilità dei 12.750 membri della famiglia Viessmann nel mondo.

E ora, appunto, Viessmann percorre le strade italiane e porta le sue novità di prodotto e le sue tecnologie in giro per l’Italia: il 20 settembre partirà infatti il tour che fino al 13 ottobre attraverserà le strade del Bel Paese con tutta l’innovazione e professionalità che caratterizzano l’azienda. Protagonista il truck dall’iconico colore arancione allestito ad hoc per l’evento: ben 17 metri strutturati per mettere in mostra le più recenti soluzioni di Viessmann per il riscaldamento, il raffrescamento e il fotovoltaico. Chi è interessato a conoscere meglio Viessmann o sta valutando un impianto nuovo o una riqualificazione, avrà la possibilità di salire sul truck e toccare con mano le innovative tecnologie del marchio. All’interno del truck, spazio a efficienza energetica e soluzioni integrate che utilizzano delle fonti rinnovabili, in linea con la mission aziendale di creare spazi abitativi per le generazioni future

Ad accompagnare i visitatori alla scoperta del mondo Viessmann, durante ogni tappa del tour sarà presente un team di esperti “di casa”: sarà l’occasione perfetta per confrontarsi con professionisti del settore e per avere la possibilità di interfacciarsi con loro, approfondendo le più svariate tematiche. Il tour Viessmann prevede 18 tappe nel nord e centro Italia a partire da Trento, toccando tra le altre Milano, Genova, Firenze e Roma, per concludersi a Trieste. Per tutti coloro che visiteranno il truck, in omaggio la guida completa alle agevolazioni fiscali 2021.

Per maggiori informazioni sul Viessmann Roadshow:

