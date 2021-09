Sbarra "Importante apertura Draghi su patto sociale per crescita"

ROMA (ITALPRESS) - "È davvero importante l'apertura del premier Draghi, sulla scia del Presidente di Confindustria Bonomi, di cominciare a costruire le condizioni per un moderno patto sociale per la crescita, lo sviluppo ed il lavoro. Noi siamo pronti a questa sfida. La concertazione non è una parola astratta. È la via necessaria per gestire nella responsabilità la fase di ripartenza del paese". A ribadirlo in una intervista a "Il Messaggero" è oggi il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha parlato anche della necessità di "accompagnare con impegni precisi l'attuazione del piano di ripresa e resilienza ed affrontare il tema delle grandi riforme: fisco, ammortizzatori, politiche attive, formazione, pensioni, politiche industriali. Ci sono per noi le condizioni per un grande accordo per la crescita, il lavoro, l'innovazione, la partecipazione, la coesione sociale". "Le distanze si superano con il confronto ed il dialogo- ha aggiunto Sbarra-non esistono accordi facili. Ma se tutte le parti si assumeranno le loro responsabilità possiamo davvero aprire una stagione nuova nel paese. Ci sono tutte le condizioni oggi favorevoli: una Europa più solidale, le ingenti risorse del Recovery, un governo forte ed autorevole, sostenuto da una ampia maggioranza. C'è un Paese da sostenere per la ripartenza in un clima di forte consenso sociale. Dipende solo da noi non sciupare questa occasione storica". (ITALPRESS). tvi/com 24-Set-21 09:27