Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Non ho ancora rinnovato la tessera del Pd ma sto dando una mano ad Enrico Letta che è candidato nel mio collegio. Il 4 mattina lo voterò e lo farò con convinzione perchè sarà un ottimo parlamentare e perchè il segretario di un partito deve stare in Parlamento soprattutto in momenti delicati come quelli che stiamo attraversando". Così Rosy Bindi a Tagadà su La7.