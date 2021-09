Mafia: Renzi, 'magistrati hanno fatto carriera su processo Stato-mafia'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “La mafia è stata per la nostra generazione il male assoluto, molti di noi si sono avvicinati alla politica nei giorni delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Quella vicenda ci ha segnato e ogni tentativo di sminuire ciò che ha accaduto è da respingere, ma da qui a fare la facile equazione Stato uguale mafia è stato un grave errore". Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'Controcorrente' a Siracusa.

"Ci sono stati magistrati che hanno fatto carriere politiche su quel processo. Il punto è che non si può accettare che o Travaglio ha ragione o siamo tuti mafiosi. I processi non li fai su Twitter. È nei processi che si afferma la verità sennò non c’è più istituzione che tenga. Giustizia e non giustizialismo: sconfiggere la mafia è dovere di tutti ma fare giustizialismo per vendere copie o fare carriera politica ha portato soltanto al populismo”.