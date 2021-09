Lavoro: Fratoianni, 'bene Letta e Conte su salario minimo'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Non si può negare l'evidenza. Lo diciamo da tempo: donne e giovani sono senza dubbio tra le categorie più colpite da questa crisi, tra precariato, sfruttamento e discriminazione. Un Salario Minimo (di almeno 10€ l'ora, come abbiamo proposto più volte) per fuggire dalla gabbia e dal ricatto del lavoro povero e incentivi selettivi per favorire l'occupazione è semplice buonsenso". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Ed è per questo che le parole di Letta e Conte sono benvenute,- prosegue il leader di SI - il minimo sindacale per garantire diritti e opportunità. E una base comune - conclude Fratoianni - per costruire un’alternativa alla destra”.