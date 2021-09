Femminicidio: Fico, 'maschilismo tossico, via ostacoli su lavoro e culturali' (4)

(Adnkronos) - "L’altra e non meno importante linea di intervento attiene alla sfera educativa e culturale - rimarca Fico -. Sicuramente è molto importante l’attenzione che i mezzi di informazione riservano ai casi di violenza e in generale alla parità di genere. Come è importante però anche il linguaggio utilizzato. Occorre far comprendere a tutti, a partire dalle scuole, che il rispetto pieno e incondizionato della dignità delle donne è un valore fondamentale del nostro ordinamento, inviolabile e non negoziabile".

"Importanti in questa direzione sono sicuramente le iniziative di carattere simbolico. Ricordo ad esempio il progetto “panchine rosse”, divenute in tante città l’emblema della lotta contro la violenza sulle donne, al quale ha aderito lo scorso anno la Camera con l’installazione – all’interno del cortile di Palazzo Montecitorio – di una panchina rossa con affissa la targa del numero antiviolenza 1522".

"Ma a mio avviso è ancora più importante fare in modo, nel dibattito pubblico ed istituzionale come nei media, di non lasciare mai sole le donne, siano esse cittadine italiane o migranti, di fronte alla prevaricazione. Nessuna pratica che offende la dignità o la libertà delle donne, può essere tollerata nel nostro Paese". Per Fico, "potremo vincere la battaglia contro la violenza sulle donne solo agendo come comunità, con il contributo di cittadini, associazioni, Istituzioni".