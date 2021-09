Egitto: Teatro, da Palermo a Bologna per Patrick Zaki, tournée della compagnia Raizes (2)

(Adnkronos) - “La libertà di espressione è un diritto fondamentale e ci consente di vivere pienamente il nostro animo e il nostro pensiero - aggiunge Ienzi -. Nessuno può esserne privato e per di più sulla base di strategie del terrore e dell’oppressione. Siamo vicini a Patrick, in quanto giovani, artisti, attivisti e sognatori. L’arte deve assumersi la responsabilità di raccontare ciò che ci fa vergognare di esseri umani e la vicenda che riguarda Patrick è una di queste.

In concomitanza con il viaggio italiano per Patrick Zaki, la compagnia Raizes Teatro è in scena a Barcellona, sabato 25 settembre, al Ritmo de la vida, centro culturale frequentato dalle realtà artistiche d’avanguardia, che ha richiesto una replica in seguito alla presentazione del lavoro avvenuta in città a fine agosto.

La compagnia documenterà il viaggio e le tappe dello spettacolo attraverso un diario che sarà pubblicato quotidianamente sulle pagine di Raizes Teatro e di Human Freedom Facebook e instagram. A conclusione del viaggio, prevista la presentazione di un documentario.