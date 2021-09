Covid: Renzi, 'strane affinità tra Salvini e Meloni con Freccero e Landini'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - "Il guru di certa sinistra e del grillismo, Carlo Freccero - che tanto mi attaccava ai tempi del Governo - ha lanciato una campagna contro il Green Pass. Io sinceramente non capisco come si possa essere scettici sull’utilizzo di uno strumento come il Green Pass". Così Matteo Renzi nella enews.

"Un giorno qualcuno metterà insieme Salvini e Meloni da una parte e Freccero e Landini e scopriremo il perché di queste strane affinità elettive. Nel frattempo, noi lavoriamo perché cambino le regole della quarantena per chi è già totalmente vaccinato, così da togliere dalla Dad migliaia di studenti che sono totalmente vaccinati e devono vivere una quarantena assurda. E perché riaprano al 100% teatri, cinema, musei e stadi".