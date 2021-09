Alens lancia il software Simonbill per il controllo delle bollette elettriche

Alens aggiunge un nuoto tassello al suo servizio di consulenza completo su tutti gli aspetti legati al mercato energetico, nella più assoluta indipendenza dai fornitori di energia: si tratta di Simonbill, l’applicazione Cloud based specifica per il servizio di controllo delle bollette elettriche e per la verifica del corretto inserimento di tutte le voci di costo legate alla fornitura dei vettori energetici sviluppato da Alens, in collaborazione con Evogy. Di che cosa di occupa, nello specifico, questo software? Prima di tutto, controlla e verifica le fatture dei vettori energia elettrica e gas.

Inoltre, visualizza le anomalie e gli scostamenti in maniera facile e veloce grazie all’interfaccia intuitiva; confronta la previsione dei consumi con il progressivo mensile; imposta obiettivi di consumo e limiti di budget per tenere sotto controllo la spesa energetica.

Il software SimonBill è user friendly, semplice da utilizzare e da gestire: può coordinare multiutenze e aggregazioni POD e PDR multipli relativi al singolo sito; confronta i consumi dei siti e individua le opportunità di risparmio; confronta i dati del fornitore con i consumi in real-time dei siti.

I benefici del software sono molteplici: verifica la correttezza della fatturazione e la previsione dei costi energetici; utilizza la piattaforma in Cloud dedicata per la gestione monoutenza e multiutenza; permette la gestione multicontratto tramite divisione a lotti dei vari POD e PDR; offre una reportistica personalizzata con budget, previsioni, anomalie e scostamenti; permette una facile configurazione della piattaforma e personalizzazione degli scostamenti.