Uim, Chiulli presenta a Monaco la nuova rivoluzionaria barca elettrica RaceBird

Monaco, 23 set. (Adnkronos) - La nuova rivoluzionaria barca elettrica RaceBird è stata presentata allo Yacht Club di Monaco, alla presenza del fondatore della Uim E1 Series, Alejandro Agag e di Raffaele Chiulli, Presidente Uim (Federazione Mondiale di Motonautica). A fare gli onori di casa il Principe Alberto di Monaco, che ha accettato l’invito del Presidente Chiulli di diventare Presidente Onorario Uim. L’impegno del Principe Alberto nella sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla promozione dello sviluppo sostenibile è riconosciuto a livello globale. Uim E1 è il primo campionato del mondo con barche interamente a propulsione elettrica e sarà una serie appassionante e competitiva per promuovere imbarcazioni elettriche ecosostenibili, salvaguardando oceani, mari, fiumi e laghi.

Il momento della messa in acqua, per effettuare i primi test sul prototipo “Racebird”, è previsto per l’inizio del nuovo anno. “E’ un momento straordinario per l’Uim. Abbiamo oggi la grande opportunità di guidare attraverso esempi e azioni concrete lo sviluppo di soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente -ha dichiarato Raffaele Chiulli-. Essere qui a Monaco, con il pieno supporto di Sas il Principe Alberto, che ha accettato il mio invito di diventare Presidente Onorario Uim, è chiara testimonianza del buon lavoro che stiamo facendo”. Proprio Monaco sarà una delle tappe fondamentali della stagione inaugurale delle Uim E1 Series, che prenderanno il via nei primi mesi del 2023.