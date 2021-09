Scuola: Garante Privacy, 'docenti non possono chiedere informazioni su stato vaccinale studenti'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - No a richieste di informazioni da parte dei docenti agli studenti sul loro stato vaccinale o dei loro familiari. E sulla deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante per la Privacy ha confermato piena collaborazione al Mi per individuare le modalità attuative. Lo comunica l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in una lettera al Mi affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative.

In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.