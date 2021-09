Recovery: informativa in Cdm, raggiunti 13 obiettivi su 51 da centrare in 2021 (2)

(Adnkronos) - I ministeri sono chiamati a 'fare i compiti' sulla strada del Pnrr. "E’ inoltre necessario - si legge infatti nella nota targata P.Chigi - che i ministeri facciano pervenire al più presto alla presidenza del Consiglio dei ministri – Dagl e al ministero dell’Economia e delle Finanze ulteriori proposte di norme attuative abilitanti ritenute necessarie, secondo le rispettive competenze, per proseguire nell’attuazione del Pnrr. A seguito della richiesta di alcune amministrazioni, il governo sta, infatti, valutando l’adozione di uno o più provvedimenti, nei quali far confluire tutte le norme ritenute necessarie dalle amministrazioni per semplificare ed accelerare l’adozione delle misure del Pnrr".

Inoltre "nelle prossime settimane saranno convocate Cabine di regia settoriali con la partecipazione di ministri individuati in base agli ambiti da approfondire. Seguirà una Cabina di regia cui parteciperanno le regioni, gli enti territoriali e altri soggetti. Sarà cura di ogni ministro far pervenire nei 5 giorni antecedenti la data di convocazione della Cabina di regia alla quale deve partecipare un documento che sarà sinteticamente illustrato nel corso della seduta della cabina di regia recante: stato di avanzamento dell’insieme di riforme e progetti del Pnrr facenti capo alla Amministrazione di riferimento, con un particolare focus per quelli la cui attuazione è prevista nel 2021 e nel primo semestre del 2022; impostazione che ciascun ministro ritiene di seguire con riferimento ai principali e più rilevanti progetti di rispettiva competenza; individuazione degli ostacoli e delle criticità eventualmente riscontrate quanto alle riforme e ai progetti nella titolarità delle Amministrazioni di riferimento".