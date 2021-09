Recovery: Draghi, 'oggi in Cdm monitoraggio Pnrr per ultimo trimestre 2021'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Negli scorsi mesi abbiamo preso altri importanti provvedimenti per l’attuazione di tutto il Pnrr. Abbiamo creato la struttura per la gestione e il monitoraggio del Piano e approvato importanti semplificazioni del sistema normativo e degli appalti". Lo ha detto il premier Mario Draghi all’assemblea di Confindustria.

"Abbiamo migliorato la gestione delle risorse umane della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento e stabilito nuove regole per la mobilità nella PA - ha ricordato - Abbiamo portato avanti la riforma della giustizia penale, per accorciare i tempi dei processi, e lo stesso stiamo facendo ora per quella civile. Nel Consiglio dei Ministri di oggi presenteremo il quadro del monitoraggio degli interventi del Pnrr previsti per l’ultimo trimestre del 2021".