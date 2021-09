Roma, 23 set. (Adnkronos) - Quella sui diritti sociali "non era una strigliata" a Enrico Letta ma "come in tutti i film ci vuole un primo atto e poi un secondo che è quello che comincia a fare, la gente si attende dei riequilibri nella nostra società. E Letta ha risposto come si risponde tra amici" e cioè "che questo è il secondo atto". Così Romano Prodi a L'Aria che Tira su La7.