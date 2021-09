Pd: Prodi, 'Letta leader? Lo diranno elettori'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Ormai in tutte le democrazie il leader lo scelgono gli elettori". Romano Prodi risponde così a L'Aria che Tira su La7 quando gli viene chiesto se Enrico Letta potrà essere il leader della coalizione di centrosinistra. "Io credo che il compito di Letta - e qui ci siamo abbracciati, perchè siamo d'accordo - è far tornare il partito un partito dove centinaia di migliaia di persone discutono, ci sono tesi, programmi, contenti". Ma tra Letta e Giuseppe Conte sarà leader chi prende un voto in più? "Queste sono le regole generali nelle democrazie".