Olimpiadi: Malagò, 'missione di rendere felici italiani riuscita perfettamente'

Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "La missione di rendere felici e orgogliosi tutti gli italiani è perfettamente riuscita, con un'Olimpiade da record nei numeri e nei risultati". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso del suo intervento nei giardini del Quirinale alla cerimonia della riconsegna del tricolore al presidente della Repubblica dopo i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo. "Lo sport non è mai fine a se stesso, e ancor di più in questo momento storico, per questo gli azzurri non vedevano l'ora di sventolare il tricolore sul podio. Sono davvero fratelli e sorelle d'Italia", aggiunge il numero uno dello sport italiano.