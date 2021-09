Olimpiadi: Malagò, 'Italia a Tokyo multietnica e perfettamente integrata'

Roma, 23 set. - (Adnkronos) - "Il merito di un'Olimpiade da record, nei numeri e nei risultati, è tutto loro. Non c'è mai stata per l'Italia nella storia un'Olimpiade con 40 medaglie, tutte le Regioni hanno avuto almeno un rappresentante sul podio. Non era mai capitato di avere una delegazione con atleti nati in tutti e cinque i continenti, a dimostrazione di una squadra multietnica e perfettamente integrata". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso del suo intervento nei giardini del Quirinale alla cerimonia della riconsegna del tricolore al presidente della Repubblica dopo i Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo