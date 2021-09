Olimpiadi: Draghi a medagliati, 'gioia e orgoglio per vostri successi'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Voglio prima di tutto salutare tutti gli atleti qui presenti, I presidenti dei Comitati Olimpico e Paralimpico Malagò e Pancalli, Il membro del Comitato Olimpico Internazionale Carraro, I presidenti delle Federazioni, I preparatori atletici e tutti gli staff. Vi porto il ringraziamento del Governo e di tutto lo staff di Palazzo Chigi, che per la seconda volta in pochi mesi celebra qui lo sport italiano". Così Mario Draghi nel suo intervento alla cerimonia a palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici.

"Due mesi fa, durante il ricevimento per la nazionale di calcio, Matteo Berrettini, e l’Under 23 di atletica, ho fatto gli auguri a voi atlete e atleti in partenza per Tokyo. Non potevo certo immaginare sarebbe andata così bene!".

"Alle Olimpiadi avete raggiunto il record italiano di medaglie. Quaranta in totale, di cui 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. E alle Paralimpiadi avete conquistato 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Il numero più alto di podi - ben 69 - dall’edizione di Roma nel 1960. La gioia e l’orgoglio per i vostri successi è enorme".