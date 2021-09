Ilbe, nel primo semestre i ricavi raddoppiano grazie a streaming e Ip di qualità

Numeri in netta crescita per ILBE, la Iervolino and Lady Bacardi Entertainment il cui CdA ha appena approvato la Relazione Finanziaria Semestrale con i risultati ottenuti al 30 giugno 2021. La società – una global production company quotata sul mercato AIM Italia e attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale tra cui film, TV-show, web series animate – ha registrato ricavi totali pari a 114,2 milioni (+106% rispetto al 30 giugno 2020) e un utile netto di Gruppo pari ad 12,2 milioni (+29%). L’EBIT invece è di 15,9 milioni, pari al 14% dei ricavi totali, con una crescita del 31% sul 2020.

Per Andrea Iervolino, fondatore e presidente di ILBE, «Gli ottimi risultati conseguiti nel primo semestre dell’anno sono il frutto di una serie di scelte strategiche, tra cui l’investimento in IP di qualità e nello streaming, e la decisione di operare in un mercato internazionale. Abbiamo voluto privilegiare crescita e creazione di valore nel tempo rispetto ad una maggiore profittabilità di breve periodo, puntando su investimenti e crescita nell’ambito di un equilibrio finanziario. In futuro le nostre produzioni saranno dedicate sempre più alle piattaforme streaming e a contenuti ad impatto sociale, ed essendo questi aspetti già caratterizzanti il nostro core-business ci aspettiamo un incremento delle opportunità di crescita».

A favorire la crescita di ILBE – che nel corso del primo semestre 2021 ha modificato la propria denominazione sociale da “Iervolino Entertainment” a “Iervolino & Lady Bacardi Entertainment”, avviando un vero e proprio processo di rebranding che ha visto la nascita di un nuovo logo – ha contribuito sicuramente il fatto che le sue produzioni, essendo destinate prevalentemente a piattaforme di streaming, non hanno subito le restrizioni legate all’esplosione della pandemia Covid-19, ma dall’analisi della gestione economica finanziaria si rileva che il risultato deriva dai ricavi di cessione dei diritti delle opere filmiche, audiovisive e “government grant” tra cui quelli relativi a produzioni di successo come “Arctic Friends” (49,041 milioni di euro), “Puffins” (26,540 milioni), e “Tell it like a woman” (2,573 milioni).