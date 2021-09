Roma, 23 set (Adnkronos) - "Salvini sul green pass duella con il buonsenso. Ha stretto una alleanza con Paesi nazionalisti e leader europei, con gli ex franchisti e gli ex fascisti. Non credo che si possa fare tutto ciò e poi governare con Draghi". Lo dice Enrico Letta in una intervista a Tpi in edicola domani.