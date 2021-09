Gli appuntamenti politici ed economici di venerdì 24 settembre

I principali appuntamenti di Economia e finanza di venerdì 24 settembre.

Finanza

Presentazione della pubblicazione annuale Ocse 'Business and Finance Outlook 2021'. Ore 9,00.

A Milano: conferenza organizzata da De Berti Jacchia e ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani su "Freedom,

Fair Taxation and Tax Morale: nuovi equilibri tra Fisco e contribuente". Ore 9,00. Palazzo Regione Lombardia.

Cernobbio (Co), Villa Erba: NPL Meeting 2021 "Recovery Builders" evento di Banca Ifis per il mercato dei Non-Performing Loans

e il bank restructuring. Ore 9,30. Largo Luchino Visconti, 4.

Evento CDP "Financing Infrastructure for the Recovery". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Daniele Franco, ministro dell'Economia; Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa Depositi e Prestiti; Emma Marcegaglia, presidente B20;

Francesco Profumo, presidente T20 Infrastructure Task Force, presidente Fondazione Compagnia di San Paolo; Dario

Scannapieco, a.d. Cassa Depositi e Prestiti; Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari; Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica e Shemara Wikramanayake, ceo e a.d. Macquarie Group. In streaming.

Presentazione dei dati

- Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, settembre. Ore 10,00.

- Giappone: inflazione, agosto. Ore 1,30.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim, settembre. Ore 2,30.

- Eurozona: Acea presenta i dati relativi ai mesi di luglio/agosto sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa. Ore 8,00.

- Germania: IFO, settembre. Ore 10,00.

- Belgio: Indice ciclico BNB, settembre. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann,), agosto. Ore 16,00.

- Germania: revisione rating S&P.

Economia

- Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca "Digital Audio: Music, Podcast & Audiobook" dell'Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano. Ore 9,30. In streaming.

- Milano: "Come sara' il commercio nel 2022?" I Ceo delle grandi aziende retail a confronto. Mario Resca, presidente Confimprese, presenta i piani di sviluppo del 2 semestre 2021: in arrivo nuove aperture. Ore 10,00. Museo nazionale

della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

- Marsala: 3 Stati Generali dell'Expo "Mirabilia Italiae, la forza della tradizione". Ore 10,00. Partecipano, tra gli

altri, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato (in videomessaggio); Andrea Benetton, ceo Cirio

Agricola e Maccarese Agricola; Alfonso Dolce, ceo Dolce & Gabbana; Alessandro Decio, a.d. Banco Desio e Brianza. Cine

Teatro Impero. I lavori proseguono fino al 26 settembre.

- Roma: presentazione della Relazione annuale ARERA a Governo e Parlamento. Ore 10,15. Sala della Regina, Camera

dei deputati.

- Roma: Giornata Qualità Italia - Consegna dei Premi Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria; Luisa Todini, presidente Comitato Leonardo; Carlo Ferro, presidente Agenzia ICE. Ore 11,00. Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13.

- Convegno di presentazione dei risultati di ricerca "Digital News & Ebook" dell'Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano. Ore 11,45. In streaming.

- conferenza stampa annuale Confimprese. Ore 12,00. Teatro Manzoni, via Manzoni, 42.

- B20-G20 Dialogue on Women Empowerment "How to strengthen the pipeline of women in stem" organizzato da Confindustria.

Ore 14,00. Partecipa, tra gli altri, Emma Marcegaglia, B20 Chair; Diana Bracco, B20 Chair Special Initiative. In streaming.

- Venezia: conferenza Internazionale "Ethics and Artificial Intelligence" organizzata da Aspen Institute Italia, TIM e

Intesa Sanpaolo. Ore 14,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Hotel Hilton Molino Stusky. I lavori terminano domani.

- webinar di presentazione del 'Rapporto di Previsione di settembre: rallentamento con inflazione' di Prometeia. Ore 15,00.

- In occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2021, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia inaugura la nuova

Digital Zone, laboratorio interattivo dedicato all'Intelligenza Artificiale. Ore 17,00. Padiglione Aeronavale, ingresso Via Olona 6.

Politica

Camera: 9,30 interpellanze urgenti (Aula)

Senato: 9,30 Dl green pass scuola, se non concluso