Ecco l' "Airbnb"dei personal trainer

Durante il lockdown, spinti dalla necessità fare attività fisica dentro le mura di casa, le app di fitness e workout hanno registrato un vero e proprio boom.

Secondo il report di Sensor Tower, nel 2020, in Italia la spesa per questo tipo di applicazioni, scaricabili su smartphone o tablet, è aumentata di oltre il 64% rispetto al 2019, con un indotto pari a 18 milioni di euro.

Ma se allenarsi da soli è stata una necessità, superata l'emergenza, in tanti hanno testato nuove forme di fitness ed i parchi delle città si sono riempite di corsi fitness e lezioni di personal training.

Molti hanno infatti capito che praticare qualsiasi esercizio ed allenarsi senza la supervisione di professionisti del settore è davvero difficile in quanto difficile sarà accertarsi di una corretta esecuzione, scegliere le sequenze, i tempi di recupero e la programmazione per ottimizzare i risultati, nonché valutare i progressi e trovare la motivazione necessaria.

Proprio nel periodo del fermo palestre è allora nata la startup Your Personal Trainer, una sorta di Airbnb per personal trainer, che innoverà fortemente il comparto fitness, portando un specialisti di diverse discipline e personal trainer selezionati direttamente nel luogo prescelto dal cliente finale. Che sia la vostra abitazione o il parco vicino casa, Your Personal Trainer consente all'utente di scegliere il workout nonché la figura di riferimento per le proprie esigenze.

La startup ha realizzato una web app, facile ed intuitiva, che organizza in completa autonomia e con pochi click la propria sessione di allenamento con il personal trainer perfetto per il cliente.

S'inizia inserendo il Cap, si decide la tipologia di allenamento e l’obiettivo (aumento della massa muscolare, dimagrimento, benessere, performance), la fascia oraria in cui si è disponibili e volendo quella di prezzo. Infine il sistema proporrà la lista di professionisti che fanno match ed il cliente potrà scegliere leggendone l'esperienza, le certificazioni e le recensioni lasciate da altri utenti. Sono molte le discipline in cui ricercare il proprio benessere psico-fisico attraverso i professionisti di Your Personal Trainer: dalle più classiche come body building, ginnastica posturale, corsa, functional training, alle nicchie super in voga come il padel, il Crossfit o lo yoga, fino alle arti marziali, il surf e molto altre.

Massima trasparenza anche per i costi di allenamento, poiché tutto è stato pensato per essere chiaro e a portata di ogni tasca. Infatti, a seconda dell'esperienza e della formazione del personal trainer prescelto, del tipo di allenamento e del luogo della sessione, i costi oscillano tra 25 ed i 100 euro a seduta. La prima prova è poi gratuita e quindi il cliente avrà modo di testare la competenza e il livello del trainer selezionato.

Your personal trainer è stato sviluppato pensando sia a coloro che intendono avviare un nuovo percorso di benessere che a chi, già sportivo, vuole approcciare una nuova disciplina o migliorarsi in quella che già svolge. Ma soprattutto è stato pensato da trainer ed imprenditori del mondo fitness per i Personal Trainer, che durante questa difficile pandemia si sono trovati sprovvisti di garanzie a causa dell’attuale conformazione del mercato del fitness in Italia. Molti durante questo ultimo anno e mezzo si sono dovuti “rimboccare le maniche” cercando di trovare, gestire e fidelizzare i clienti in totale autonomia. YP Trainer vuole essere per loro uno strumento concreto di formazione, marketing e gestione per renderli dei veri imprenditori di successo attraverso una formula freemium, completamente gratuita ed una pro per chi ha deciso di fare di questo meraviglioso mestiere il suo lavoro full-time.

La startup romana di origine e con già oltre 100 trainer attivi su Roma aprirà ad ottobre anche su Milano ed è pronta per il suo primo round di investimento che si concluderà a dicembre.

“Your personal trainer è davvero innovativa poiché è stata pensata da professionisti del settore fitness, che conoscono in maniera approfondita le esigenze di figure sempre più ricercate e formate che vogliono proporsi in maniera davvero professionale ai loro clienti”, dichiara Valentina Righetti Founder di yptrainer.com “Sull’app i professionisti potranno crearsi una vetrina online, gestire la propria agenda, i clienti, le recensioni nonchè usufruire della pubblicità gratuita e di un team di supporto a loro dedicato, capace di offrire strategie di ottimizzazione per i loro profili. Ma la vera rivoluzione sono un modello di business flessibile e l’algoritmo che combina domanda ed offerta in quello che ci piace chiamare un vero e proprio perfect match!”