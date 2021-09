Covid: costituzionalista Guzzetta, 'effetti sentenza Dpcm Consulta si valuteranno da motivazioni'**

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Mai come in questo caso sarà fondamentale leggere la motivazione della sentenza perché qualificando i dpcm come atti amministrativi la Corte dovrà precisare come questi particolari atti amministrativi di portata generale ed astratta si collochino nel sistema. Come ho più volte detto il fatto che finalmente ci sia una parola certa è una buona notizia, cosi come è comunque una buona notizia che l'organo supremo del controllo di legittimità costituzionale escluda violazioni della Costituzione". A commentare all'Adnkronos il giudizio di inammissibilità alle censure ai Dpcm della Corte costituzionale è il costituzionalista Giovanni Guzzetta, ordinario all'università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: "Ciò non impedirà ovviamente una volta lette le motivazioni di valutare quali possano essere gli effetti di una simile decisione rispetto ai futuri sviluppi del sistema costituzionale delle fonti e dei rapporti tra i poteri".

(di Roberta Lanzara)