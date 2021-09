Colazione bambini troppo trascurata, progetto per valorizzarla

Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Il mantra lo conosciamo tutti: la colazione è il pasto più importante della giornata, eppure questo momento fondamentale viene spesso sottovalutato, talvolta del tutto dimenticato. Da una ricerca - realizzata da Toluna su un campione di 1500 persone tra i 18 ai 64 anni, con focus su 300 genitori con figli da 0/12 anni, e commissionata da Nestlé -emerge infatti che solo 1 genitore su 3 prepara la colazione insieme ai propri figli e che il tempo dedicato dal 71% dei bambini al pasto del mattino, nei giorni feriali, è di massimo 15 minuti. Per restituire alla colazione la giusta dignità e per iniziare la giornata col pasto giusto arriva "Buongiorno con Nutripiatto", una nuova edizione del progetto Nutripiatto di Nestlé sviluppata insieme agli esperti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e completamente focalizzata sulla prima colazione.

La colazione è un pasto fondamentale, soprattutto per i bambini - si legge in una nota Nestlè - che non dovrebbero mai saltarla poiché fornisce loro l’energia indispensabile per affrontare la giornata dopo il lungo digiuno notturno. “Buongiorno con Nutripiatto” raccoglie dunque tutte le più utili informazioni su uno dei pasti più importanti della giornata, per restituirgli il valore e il tempo necessari, evitando di consumarla di fretta, come spesso accade. Il progetto è composto da una guida e da una tovaglietta “interattiva”: nella guida, oltre a una serie di utili informazioni relative alla composizione ottimale della colazione, vengono presentate 15 ricette bilanciate per ciascun gruppo di alimenti nelle diverse fasce di età dai 4 ai 12 anni, ricette facilmente alternabili alle più classiche colazioni.

Tra le ricette per la prima colazione contenute nella guida troviamo: la 'fettamisù' con yogurt, fette biscottate integrali, frutta e cacao amaro oppure il 'toast golosone' da preparare con pane integrale, ricotta e frutta. La tovaglietta invece mostra in maniera semplice e immediata la composizione della prima colazione, che dovrebbe prevedere cereali, meglio se integrali, prodotti lattiero-caseari o altre fonti proteiche e frutta, senza dimenticarsi l’importanza della corretta idratazione già dal mattino. La tovaglietta è disegnata in maniera tale da spronare i bambini a riempire tutti gli spazi dedicati ai gruppi di alimenti con i diversi ingredienti che andranno poi assemblati, insieme ai genitori, per prepararsi al momento del consumo.

"La prima colazione è sicuramente fondamentale per contrastare sovrappeso e obesità infantili. La letteratura scientifica è ricchissima di evidenze sull’importanza di una colazione adeguata dal punto di vista nutrizionale per lo sviluppo sano del bambino non solo in relazione agli aspetti fisiologici ma anche a quelli relativi alle sue capacità cognitive", commenta Laura De Gara, presidente del Corso di Laurea magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana dell’Università Campus Bio-Medico di Roma che ha collaborato alla realizzazione di “Buongiorno con Nutripiatto” .

"Come scienziati dell’alimentazione e formatori di professionisti esperti in nutrizione siamo convinti che un bambino che impara a mangiare correttamente diventerà un adulto che cresce e invecchia in maniera più sana”. Numerosi studi confermano infatti che non consumare il primo pasto della giornata o non assumerlo in modo adeguato influenza il peso corporeo, in ogni fascia di età. Consumare la prima colazione aumenta il senso complessivo di sazietà, permettendo di controllare e ridurre la quantità totale di energia assunta nel corso della giornata. Numerose pubblicazioni hanno anche dimostrato come l’omissione della prima colazione riduca la capacità di concentrazione. Un buon pasto la mattina, invece, permette una maggiore capacità di memoria, migliora il livello di attenzione, di ascolto e comprensione.

Inoltre, un’adeguata prima colazione - composta soprattutto da cereali integrali, frutta, latte e derivati – è associata a migliori performance cognitive . Dalla ricerca Nestlé/Toluna emerge che la tradizionale combinazione latte e biscotti si colloca in cima alla lista degli alimenti consumati dai bambini a colazione, seguita da latte e cereali, ma anche che durante la pandemia è stato rilevato un incremento della propensione a variare il cibo del primo pasto, soprattutto durante il primo lockdown, quando si è riscoperto il valore della colazione in famiglia. Circa il 78% dei genitori, infatti, ha cucinato con i propri figli durante il blocco da emergenza Covid.

“Buongiorno con Nutripiatto” intende continuare a costruire su questa buona abitudine, veicolando al contempo la sensibilizzazione all’importanza di una prima colazione completa e bilanciata. I materiali del progetto “Buongiorno con Nutripiatto”, scaricabili gratuitamente sul sito www.nutripiatto.nestle.it, puntano al coinvolgimento dei bambini nella preparazione dei cibi, affinché possa diventare un buon incentivo quotidiano a cucinare insieme ai propri genitori e quindi mangiare meglio. Uno studio del Nestlé Research ha dimostrato infatti che quando i bambini vengono coinvolti attivamente nella preparazione dei pasti mangiano in maniera più equilibrata .