Calcio: un rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca, 1-1 tra Torino e Lazio

Torino, 23 set. - (Adnkronos) - Un calcio di rigore di Immobile al primo minuto di recupero evita il ko alla Lazio sul campo del Torino, andato in vantaggio al 31' della ripresa con un gol di Pjaca, appena entrato da due minuti. Granata e biancocelesti pareggiano un match intenso e ben giocato, con tanti duelli interessanti. In classifica i capitolini, che non vincono da quasi un mese, sono settimi con 8 punti, mentre il Toro è nono con un punto in meno.

Poche emozioni e punteggio che non si sblocca nei primi 45'. Gli uomini di Juric e Sarri giocano a viso aperto ma si annullano a vicenda: due squadre corte, ben disposte in campo, che non concedono molto all'avversario. I granata approcciano meglio il match e pressano i capitolini nei primi minuti, costruendo occasioni solo potenzialmente insidiose.

È Immobile al 10', invece, a far tremare i suoi ex tifosi cercando un difficile pallonetto su Milinkovic-Savic, che aveva sbagliato il disimpegno ed era fuori dai pali. I capitolini si affidano soprattutto alle geometrie di Cataldi e alla velocità di Felipe Anderson, che va via spesso a Ola Aina e Rodriguez ma non trova il varco giusto per servire i compagni. Dall'altra parte ci provano Brekalo e Singo, su cui tengono bene Marusic e Hysaj. I padroni di casa provano a forzare nel finale: Sanabria, che aveva dato l'impressione di essere un po' troppo isolato - al pari di Immobile - prima ci prova in diagonale, poi trova Reina a negargli il gol, aiutato dalla traversa su un colpo di testa ravvicinato al 42'.