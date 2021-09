Calcio: un rigore di Immobile nel recupero risponde a Pjaca, 1-1 tra Torino e Lazio (2)

(Adnkronos) - In apertura di ripresa pericolosa la Lazio: cross basso dalla destra di Felipe Anderson, Pedro in scivolata non ci arriva per un soffio. Al 17' doppia sostituzione nel Toro: in campo Lukic e Ansaldi, fuori Mandragora e Ola Aina. Ottimo il contributo di Ansaldi, vero uomo in più e trascinatore assoluto della squadra di casa. Il pubblico lo osanna, lui lo ripaga con giocate di gran classe sulla sinistra e sfiorando la rete.

L'azione decisiva, però, si sviluppa sulla corsia opposta, dove Singo crossa col contagiri a centro area e trova Pjaca. Il croato, entrato da poco, sovrasta di testa Lazzari e segna l'1-0. Poi sfiora addirittura la doppietta cinque minuti più tardi, quando Reina si supera su una conclusione ravvicinata. La Lazio accusa il colpo e reagisce solo nel finale, quando Immobile colpisce una traversa sugli sviluppi di un corner.

È il preludio del pareggio: follia di Djidji, che abbatte Muriqi in area e consegna a Immobile il sesto gol in campionato. Adesso per Sarri arriva il derby, mentre Juric recrimina per i due punti persi ma si gode una squadra in netta crescita.