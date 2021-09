Calcio: Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4**

Genova, 23 set. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 4-0 la Sampdoria nel posticipo della quinta giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match la doppietta di Osimhen al 10' e al 50' e i gol di Fabian Ruiz al 39' e Zielinski al 59'. In classifica gli azzurri restano al comando a punteggio pieno con 15 punti, due in più di Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 5 in dodicesima piazza insieme alla Juventus.