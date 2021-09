Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Un provvedimento importante per le imprese e le famiglie, per la fasce di reddito più basse e la categorie vulnerabili. Ed è anche un segnale importante" che va nella direzione di quanto detto in questi mesi, "nessuno deve restare indietro". Così il ministro Andrea Orlando al termine del Cdm che ha approvato il dl contro il rincaro delle bollette.