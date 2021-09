Amissima Vita Spa rilevata da Athora Holding Ltd

Il 100% del capitale sociale di Amissima Vita Spa passerà nelle mani di Athora Holding Ltd. L’accordo è stato firmato oggi ma il closing dell’operazione, subordinato alle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, è previsto entro il primo semestre 2022. Attualmente la proprietà di Amissima Vita Spa, società che opera nel campo della previdenza, della tutela e del risparmio, appartiene a fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Global Management, Inc. attraverso Primavera Intermediate Holding S.à.r.l.

Il gruppo che ne ha acquisito il capitale, la Athora, è un gruppo assicurativo e riassicurativo Vita che lavora sul mercato in tutta Europa ed è specializzato nell’offerta di prodotti di risparmio tradizionali vita e pensionistici. Con l’acquisizione di Amissima Vita Spa, Athora – che impiega circa 2.300 dipendenti e vanta quasi 2,3 milioni di assicurati con un totale attivi di 79 miliardi di euro - conferma l’ambizione di voler diventare un operatore leader in Europa.

«Entrare a fare parte del Gruppo Athora – commenta Andrea Moneta, Senior Advisor di Apollo per l’Italia e Presidente di Amissima Vita – rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo di Amissima Vita nel mercato italiano ed una soluzione estremamente positiva per tutti i suoi stakeholder, in particolare per i suoi assicurati, dipendenti e partner distributivi. La Compagnia beneficerà delle importanti competenze assicurative, riassicurative e dell’appartenenza al network internazionale di Athora, un gruppo assicurativo tra i più dinamici a livello europeo e di cui Amissima Vita rappresenterà la piattaforma ideale per crescere nel mercato italiano. Oggi per il futuro di questa Compagnia si apre un nuovo, stimolante capitolo. Ringrazio il management e tutti i colleghi per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni sotto la gestione di Apollo».