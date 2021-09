Al via 8 edizione Gis 2021, le giornate del sollevamento e dei trasporti eccezionali

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Al via giovedì 7 Ottobre 2021 a Piacenza Expo l’8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, la più importante manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre giorni, nei 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, 400 espositori italiani e stranieri offriranno una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Il Gis 2021, che torna a due anni di distanza dalla trionfale edizione del 2019, non solo è la più grande mostra-convegno dedicata al comparto a livello europeo, ma è anche la prima a livello mondiale che si terrà totalmente in presenza, dopo la ripartenza post-pandemia.

"Il fatto che dallo scorso anno tutte le altre manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali legate al mercato del sollevamento siano state cancellate o posticipate, ha generato una forte aspettativa che sta incrementando l’interesse per questa nuova edizione - commenta Fabo Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, realtà primaria nella comunicazione industriale e organizzatrice della fiera - La quasi totalità delle aziende italiane ed estere presenti esporrà i propri prodotti e servizi per la prima volta alla mostra piacentina, rivelando macchine, attrezzature e tecnologie assolutamente inedite".

Oltre agli espositori, hanno confermato il loro supporto alle Giornate Italiane del Sollevamento 67 tra Istituzioni e Associazioni di categoria: dal Ministero del Lavoro e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – i quali hanno concesso il loro patrocinio –, all’Inal, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fino alla Regione Emilia Romagna, all’Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Al continuo e costante sviluppo del Gis hanno certamente contribuito le associazioni di categoria (sia italiane che estere), enti rappresentativi di ogni segmento del comparto del sollevamento e dei trasporti, che sostengono la manifestazione fin dalla sua prima edizione del 2009. Tra queste, l’associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia), l’Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione (Aisem), Assologistica, l’Associazione Nazionale Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali (Anna), la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) e l’Assonolo, l’Associazione Distributori e Noleggiatori di Beni Strumentali. Come da tradizione, alcune di queste associazioni organizzeranno al Gis 2021 i loro convegni annuali (il programma completo dei convegni è scaricabile dal sito della manifestazione gisexpo.it).

Ennesima novità dell’8ª edizione è il 'Gis by Night', uno speciale evento serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all’interno dei padiglioni della Fiera saranno, infatti, collocati punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale che consentiranno ai partecipanti alla serata utili contatti di lavoro in un’atmosfera decisamente rilassata.

Il 'Gis by Night' costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un’ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.