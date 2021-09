Terna confermata al vertice della sostenibilità mondiale

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, è stata confermata per l’undicesimo anno consecutivo nell’indice di sostenibilità Stoxx Global ESG Leaders. L’azienda guidata da Stefano Donnarumma ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale per le eccellenti performance registrate in tutti gli ambiti di analisi e, in particolare, nei settori Ambiente, Sociale e Governance (ESG). L’indice Stoxx Global ESG Leaders, che quest’anno include 410 società a livello mondiale, di cui 18 italiane, ha valutato complessivamente circa 1.800 aziende.

Nello specifico, l’indice si caratterizza per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su un rating model fornito da Sustainalytics che valuta le società rispetto a un set di indicatori in ambito Environmental, Social e Governance. In particolare, per la presenza o la conferma negli indici ESG Leaders, una società deve distinguersi in almeno uno dei tre ambiti ESG ed essere quindi inclusa nel relativo indice: lo Stoxx Global Environmental Leaders, lo Stoxx Global Social Leaders o lo Stoxx Global ESG Governance Leaders. Grazie ai risultati ottenuti in tutti gli ambiti di analisi, Terna è stata confermata nel principale Stoxx Global ESG Leaders Index.

Con questo riconoscimento, Terna rafforza ulteriormente la sua presenza al vertice mondiale per la sostenibilità, driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività dell’azienda. La centralità della sostenibilità nel business di Terna si concretizza nel Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’ attraverso la definizione di specifici obiettivi, finalizzati alla creazione di valore nel medio-lungo termine. Terna è stata già confermata per il terzo anno consecutivo al primo posto mondiale nel settore Electric Utilities del Dow Jones Sustainability World Index per performance di sostenibilità e riconosciuta tra le 50 aziende più sostenibili al mondo in occasione del 2020 Seal (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Business Sustainability Awards. Inoltre, la società è inclusa nei principali indici internazionali, tra cui: Bloomberg GEI, Euronext (World, Europe e Eurozone), FTSE4Good (Global e Europe), Ethibel Sustainability Index, MSCI, United Nations Global Compact (“GC100”).