Quirinale: Tajani, 'ci sarà candidato centrodestra, numeri per condizionare scelta'

Roma, 22 set (Adnkronos) - Per il Quirinale "il centrodestra farà ascoltare la sua voce, ci sarà un candidato del centrodestra, vedremo. Io sono da sempre un sostenitore di Berlusconi, è il mio sogno nel cassetto. Ma non è decisione che prendo io ed è troppo presto. Ma il centrodestra ha i numeri per condizionare la scelta e eleggere una persona che ha grande credibilità internazionale". Lo ha detto Antonio Tajani a Porta a Porta.