Onu: Draghi oggi interviene al ‘Global Covid-19 Summit'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parteciperà oggi in videoconferenza al 'Global Covid-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the next'. L’intervento del presidente del Consiglio è previsto all’inizio della sessione conclusiva, a partire dalle 20, ore italiane.

Si tratta dell’unico Summit dedicato al tema della pandemia nel contesto della settimana di alto livello dell’Unga. L’evento, promosso dal presidente Usa Joe Biden, si pone l’obiettivo di rilanciare l’impegno comune nella lotta al Covid-19. Il vertice sarà interamente virtuale. Al summit sono stati invitati circa 30 Capi di Stato e di Governo e Vertici di Organizzazioni internazionali.