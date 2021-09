Mps, interrogazione urgente: la vendita a Unicredit costerebbe 5 miliardi ai contribuenti

La possibile vendita di Mps a Unicredit, con la divisione tra una parte "buona" (da assegnare all'istituto di credito milanese) e una meno efficiente che dovrebbe rimanere in capo alo Stato, è all'esame delle parti in causa. Lo scorso 14 settembre il ceo di Unicredit Andrea Orcel avrebbe dovuto parlare alla Commissione Banche, ma l'appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi. Ora non rimane che capire meglio che cosa succederà nei prossimi mesi, con la possibilità, caldeggiata dallo stesso Matteo Salvini, che invece che andare a Unicredit Mps potrebbe essere destinata a Bper per creare il famoso "terzo polo bancario".

Nel frattempo, il parlamentare Giulio Centemero della Lega ha presentato un'interrogazione urgente per avere chiarimenti sulla trattativa. Secondo il deputato, la collettività rischierebbbe di farsi carico di 5 miliardi di extra-costi. Inoltre, sono stimati in 7.000 gli esuberi derivanti dall'assorbimento in Unicredit con conseguente riduzione delle posizioni. Per Centemero, inoltre, bisognerebbe che il governo spiegasse se e quali sono le possibili alternative e se vi siano eventualmente alternative che riducano l'impatto sulla collettività.