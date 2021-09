Mafia: processo Trattativa, Mannino assolto 'estraneo ai fatti, è stato vittima'/Adnkronos**

Palermo, 22 set. (Adnkronos) - C'è già una sentenza definitiva sul processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Ed è quella del troncone del dibattimento a carico dell'ex ministro Dc Calogero Mannino, accusato sempre di minaccia a corpo politico dello Stato. L'ex politico aveva scelto il rito abbreviato e per lui i giudici si sono già espressi con l'assoluzione e la Corte di Cassazione ha confermato. Per la Cassazione Mannino è stato assolto in Appello per la presunta trattativa “Stato-Mafia” perché "estraneo completamente ai fatti". Mannino era imputato per minaccia a corpo politico dello Stato, proprio come i generali Mario Mori e Antonio Subranni e l'ex senatore Marcello Dell'Utri.

L’accusa del Pg aveva chiesto 9 anni di carcere nel processo. In particolare, Calogero Mannino era stato accusato di avere dato il via ai contatti tra i carabinieri del Ros e i vertici della Mafia in Sicilia per far terminare le stragi mafiose e non solo. Sempre secondo le accuse, l’ex Ministro Dc temendo per la propria vita dopo le minacce di Totò Riina – che attaccava 'mi vendicherò dei politici che non mantengono le promesse fatte' – avrebbe accelerato la stessa Trattativa.