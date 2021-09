Il fondo deep tech che aiuta gli stage iniziali a diventare... maturi

Investire - in fase early-stage - in entrepreneurial scientist e società deep tech, basate in Italia, che sviluppano tecnologie abilitatrici di innovazione spinta. È la missione di Pariter, società fondata nel 2017 da Jari Ognibeni e Matteo Elli che ha una mission ben precisa: unire all’esperienza finanziaria la conoscenza delle cosiddette tecnologie di frontiera. Da qui, un modello d’investimento per gestire l’investimento early stage in opportunità deep tech, creando un ecosistema che aiuti la sperimentazione, l’innovazione e lo sviluppo. Nel 2018, poi, nasce ScienceLab, un programma di accelerazione e investimento dedicato ai ricercatori e ai centri di ricerca. Ad oggi ScienceLab coinvolge dieci progetti imprenditoriali con un network di circa 100 ricercatori e scienziati.

«Pariter – spiega a Economymagazine.it Matteo Belli – ci siamo posti l’obiettivo di consentire agli investitori di puntare su realtà ad alto tasso d’innovazione in fase di lancio. Per questo, l’evoluzione naturale di ScienceLab è la creazione del primo veicolo verticale dedicato alla robotica, che vede coinvolti Pariter, Cdp e quattro dei principali centri di ricerca: l’Istituto Italiano di Tecnologia, la Scuola Sant’Anna e le università di Napoli e Verona. E la cosa più bella è che non abbiamo nulla da invidiare a quanto succede all’estero».

Il modello operativo di Pariter Partners si fonda su tre principali pilastri: Pariter ScienceLab, un programma di accelerazione e investimento dedicato ai ricercatori e ai centri di ricerca nato per affiancare e sostenere gli stessi, nella creazione e sviluppo di spin-off universitari o dei centri che vale la pena far nascere per accompagnarne la crescita costituendoli in start up. Il percorso ScienceLab con cui Pariter segue e alimenta le giovani deep tech è diviso in tre fasi: lo screening dei migliori gruppi di lavoro; l’acceleratore, fase in cui il gruppo di lavoro passa da un contesto puramente accademico a uno aziendale; l’investimento vero e proprio. Ad oggi ScienceLab è riconosciuto come il principale programma di accelerazione e investimento dedicato al technology transfer in Italia.

Il secondo è Pariter Syndicate. Dopo aver identificato i progetti di ricerca o le start up ad alto potenziale, Pariter acquisisce partecipazioni direttamente e, al contempo, agisce da lead investor coinvolgendo altri finanziatori. Lo fa secondo un nuovo modello di “syndication” che ha lanciato per prima in Italia nel 2018 e che supera i limiti di quelli tradizionali. Il modello di Syndicate Investing si basa su un veicolo di investimento che permette agli investitori di co-investire con altri soggetti rilevanti nelle migliori startup del mercato.

Il terzo è Pariter Equity, che nasce con l’obiettivo di aumentare il livello di servizio ed offerta del network Pariter. I Syndicate di Pariter vengono strutturati e il capitale raccolto tramite Pariter Equity, la piattaforma proprietaria di syndicate investment che aggrega oggi più di 200 investitori tra business angel, family office e holding industriali. Attraverso la piattaforma, Pariter mette a disposizione del network di investitori strumenti e analisi che permettono agli investitori di elaborare puntuali valutazioni, di strutturare co-investimenti sindacati e di monitorare nel tempo la posizione del portfolio.

«Investire in deep tech – aggiunge Jari Ognibene – significa prendersi a cuore il ricercatore, costruire una filiera e un prodotto e controllarli. Se ci si fermasse solo all’aspetto finanziario, il rischio che ci si assume è troppo elevato, servirebbe una gran dose di fortuna. Noi vogliamo portare in scena l’evoluzione del technology transfer, come un ulteriore elemento di accelerazione che si affianca a quelli tradizionali».

La buona notizia per il mondo dell’innovazione e della ricerca in Italia è che oggi, nonostante una costante esterofilia che vorrebbe dipingerci sempre come gli ultimi della classe, stiamo costruendo qualcosa di positivo. «La scienza è una delle cose più straordinarie che l’uomo ha saputo realizzare – chiosa Ognibene – e che ci ha permesso di ripartire in tempi relativamente rapidi dopo il disastro del Covid. Una scossa per tutti, un cambiamento, e la certezza che il mondo non sarà più lo stesso. Fortunatamente, abbiamo avuto un ecosistema in grado di reggere l’urto. E noi abbiamo giocato la nostra parte».

«Facciamo poche cose ma buone – ha concluso Elli – perché selezioniamo con grande cura i settori in cui entrare. Ad esempio, fino a qualche tempo fa andava fortissimo il mondo dell’automazione. Ora invece quello della “schermatura”: materiali che si autopuliscono, si autorigenerano, i sanificatori. I tempi di automazione robotica si stanno riducendo tantissimo».