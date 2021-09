Governo: Fratoianni, '4 fiducie in 4 giorni, così si delegittima Parlamento'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Se si pongono 4 voti di fiducia in 4 giorni, si sceglie di delegittimare il Parlamento. Punto e a capo, non c'è argomento che tenga. Nella storia repubblicana il voto di fiducia si è sempre utilizzato in particolari momenti, e non è di per sè uno scandalo. Il punto è che se diventa la norma il Parlamento non c'è più. E a me pare che il famoso metodo Draghi sia questo: non solo con il Parlamento, lo fa con i sindacati, lo fa con chiunque. E a me questo metodo proprio non piace, penso che sia sbagliato. E tutto questo è democraticamente tossico". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni de La7 nel corso della trasmissione Aria Che Tira.

"E persino prescinde dal giudizio sulla qualità del presidente del consiglio e sulle sue azioni- prosegue l'esponente dell'opposizione di sinistra - Ci sono ripeto momenti in cui il voto di fiducia si utilizza, ma quando lo si utilizza in questa forma si sceglie un altro modello che a me non convince proprio, e penso che sia un problema anche per chi sta in maggioranza, anzi di più. C’è in Parlamento una maggioranza amplissima, per me assai confusa e per questo incapace di dare risposte a molti dei problemi del Paese, e quando la politica abdica al proprio ruolo su scelte che devono essere politiche non è un bel segno . E i primi ad essere umiliati prima ancora di SI o Fdi sono i partiti di maggioranza."

"E poi c’è il merito delle questioni. Ad esempio io sono favorevole al Green Pass, sono ultra favorevole alla vaccinazione e ad ogni strumento che la incentivi. Ma anche qui, questo non significa che non ci siano delle incongruenze che non vengono affrontate e risolte, se pensiamo ad esempio alle metropolitane o i treni locali stracolmi di pendolari ma dove non è previsto l'utilizzo del Green Pass".