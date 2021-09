Governo, D'Incà "Fiducia serve ad accelerare per avere i fondi del pnrr"

ROMA (ITALPRESS) - "Le quattro fiducie le abbiamo chieste perché abbiamo il decreto green pass due alla Camera e al Senato. Abbiamo chiuso quindi questa settimana gli impegni che altrirmenti avrebbero preso due settimane poi c'è da chiudere la riforma del civile e del penale. Tutto questo serve ad accelerare", lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà del Movimento 5 Stelle intervistato a Start su SkyTg24. "L'Europa in cambio del Pnrr ci chiede le riforme e quindi la fiducia ci aiuta ad accelerare i lavori dell'aula per avere queste riforme", prosegue il ministro che sul green pass, aggiunge: "è uno strumento che ci consentirà di tornare alla normalità anche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, su questo bisogna andare uniti tutti insieme perché la certificazione verde è uno strumento di libertà. I parlamentari devono essere d'esempio per gli altri". (ITALPRESS). mpe/tvi/red 22-Set-21 11:16